Украина в отношениях с Китаем будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 4 октября

«Китай является торговым партнером номер один. С Китаем нужно развивать отношения и дружить, в том числе для сдерживания России. Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство, и часть Западного политического пространства», — сказал Кулеба.

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«Нет. У Соединенных Штатов есть две "красные линии", как модно сейчас говорить. Это доступ Китая к военным технологиям и распространение китайских технологий в сфере 5G, кибербезопасность в целом. Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрите на объем торговли Китая и США. Когда я читаю в Facebook или в новостях все эти страшилки о развороте Украины в Китай или что Украина будет учиться у Китая, как управлять государством, что мы всех предали, это пишут или люди, просто лишенные здравого смысла, или люди, которые должны по контракту отрабатывать распространение такой повестки дня», — отметил Кулеба.

Он также отметил, что чувствует повышение заинтересованности Украиной со стороны Китая. Министр добавил, что Украина будет рада осуществить визит президента Украины в Китай, а также будет рада принять председателя КНГ Си Цзиньпина на Украине.

Кулеба также отметил, что Россия является союзником Китая, и, соответственно, «нельзя бороться с Китаем и при этом тем или иным образом не заниматься сдерживанием и борьбой с Россией».