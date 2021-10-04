На Украине резко растет цена сала, оно дороже отборного мяса. Об этом 3 октября сообщает znaj.ua

По данным издания, стоимость килограмма сала за сентябрь подскочила на украинских рынках и в других торговых точках в среднем на 20 гривен (55 рублей).

Украинцам рассказали, как выбрать первоклассное сало © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Кроме того, молодые украинцы по сравнению со старшим поколением едят меньше сала.

«Сало мы продаем по 140-150 гривен (около 400 рублей — ред.). Дешевле 100 гривен — от чего зависит? Ну вот этот край, где оно кончается. На вкус оно то же самое. Мясо вот лежит, сало берут — мясо дешевле 110-120 (около 300 рублей — ред.)», — рассказала продавец сала в Полтавской области.

В Одессе стоимость сала также возросла, в среднем она составляет от 100 до 180 гривен (280-500 рублей) за килограмм.

Ранее украинский диетолог сообщила, что регулярно включать небольшое количество сала в рацион полезно для здоровья. Его лучше употреблять в примороженном несоленом виде, не более 30 г в день.