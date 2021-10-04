Лорак задала подписчикам вопрос и спровоцировала скандал

«Битва образов: 1, 2, 3 или 4? Какой нравится вам?» — спросила у фанатов артистка, предложив им выбрать из фото, часть из которых были сделаны во время съемок последнего клипа, а другие — на откровенной фотосессии.
«Как много фотошопа», «Тут не столько фотошопа, сколько уколов красоты, что на прежнюю не похожа себя», «От прежней красоты осталось ничего», «Выглядит уж получше, чем Анна Седокова с прыщами. Без фотошопа и фильтров Лорак естественней… Фотка у Киркорова это доказывает…» — отреагировали подписчики.
Кстати, последний комментарий касается истории, когда певица выложила совместный снимок с российским коллегой Филиппом Киркоровым, изрядно изменив свою внешность в графическом редакторе, а поп-король разместил тот же снимок без каких-либо изменений. Тогда поклонники смогли убедиться в том, что исполнительница слишком сильно себя приукрашает.