Лорак задала подписчикам вопрос и спровоцировала скандал

Украинская певица Ани Лорак, с 2014 года работающая и проживающая в РФ, попросила поклонников проголосовать, чтобы выбрать лучшую из своих последних фото, однако соответствующий пост в Instagram от 3 октября обернулся очередным скандалом

«Битва образов: 1, 2, 3 или 4? Какой нравится вам?» — спросила у фанатов артистка, предложив им выбрать из фото, часть из которых были сделаны во время съемок последнего клипа, а другие — на откровенной фотосессии.

«Как много фотошопа», «Тут не столько фотошопа, сколько уколов красоты, что на прежнюю не похожа себя», «От прежней красоты осталось ничего», «Выглядит уж получше, чем Анна Седокова с прыщами. Без фотошопа и фильтров Лорак естественней… Фотка у Киркорова это доказывает…» — отреагировали подписчики.