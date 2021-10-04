Матч «Шахтера» и «Динамо» состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Встреча непримиримых соперников завершилась нулевой ничьей.
Вместо голов поединок клубов отметился акциями фанатов. Болельщики «Шахтера» вывесили на трибуне баннер «Луческу — Иуда Искариот».
Ультрас «Динамо» ответили баннером с призывом «Вон из Киева, ржавые». Сначала они повесили его на фан-шопе донецкого клуба в Киеве, затем во время матча команд развернули его на стадионе.
Ранее в Донецке звезду Мирчи Луческу на аллее славы возле «Донбасс-арены» залили синей краской.
Румынский тренер Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтер». С июля 2020 года он тренирует киевское «Динамо».