Экс-тренера донецкого «Шахтера» Мирчу Луческу болельщики его бывшего клуба назвали Иудой Искариотом. Фото с трибун опубликовало 3 октября в Instagram издания «Про футбол Digital»

«Шакалы»: ультрас киевского «Динамо» избили фанатов с детьми © CC0, Pixabay

Вместо голов поединок клубов отметился акциями фанатов. Болельщики «Шахтера» вывесили на трибуне баннер «Луческу — Иуда Искариот».

Ультрас «Динамо» ответили баннером с призывом «Вон из Киева, ржавые». Сначала они повесили его на фан-шопе донецкого клуба в Киеве, затем во время матча команд развернули его на стадионе.

Ранее в Донецке звезду Мирчи Луческу на аллее славы возле «Донбасс-арены» залили синей краской.

Румынский тренер Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтер». С июля 2020 года он тренирует киевское «Динамо».