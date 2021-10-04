На улицах украинского города Николаева появились билборды от общественной организации Tergo, призывающие учителей толерантности по отношению к ученикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом 4 октября сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA»

Не узнали в маске: грузинские полицейские останавливали авто с Саакашвили © Михаил Саакашвили/Фейсбук

Общественная организация Tergo позиционирует себя, как национальное движение, которое «ориентируется на семейные ценности».

«Европейские семейные ценности», «В Украине нет места ЛГБТ», «Лучше бы в Украине не было места для коррупции, для кумовства и для пригретых мест, которые десятилетиями передаются по наследству», «У этих уродов уже руки и гениталии чешутся на наших детей», «Это нарушение гендерной идентичности», «Тогда как ты объяснишь однополые семьи среди животных? Приматы, лебеди, пингвины и не только. И ведь их не малый процент от всей популяции», — отреагировали подписчики канала.