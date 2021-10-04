Москва призывает власти Великобритании прокомментировать опубликованный доклад, согласно которому ее посольству в России выделялись средства на поддержку изданий и НКО, часть которых признаны иноагентами. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 3 октября

«Свиное рыло»: Захарова едко высмеяла Зеленского за наглость в политике © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В числе получателей финансирования от Британии указаны фонд «Томпсон Рейтерс», общество «Мемориал»*, благотворительный фонд «Сфера»*, портал «Медиазона»*, правозащитный центр «Мемориал»* и т.д.

По словам дипломата, Форин-офис никак на это не реагирует.

«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют… Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты», — написала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что поддержка таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства.

* Организации, признанные иноагентами