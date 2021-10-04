Захарова отметила, что ранее был обнародован «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 гг.». В нем говорится о финансировании деятельности по созданию «условий по смене режима» в России и «подрыва российского влияния» в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
В числе получателей финансирования от Британии указаны фонд «Томпсон Рейтерс», общество «Мемориал»*, благотворительный фонд «Сфера»*, портал «Медиазона»*, правозащитный центр «Мемориал»* и т.д.
По словам дипломата, Форин-офис никак на это не реагирует.
«Масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют… Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты», — написала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что поддержка таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства.
* Организации, признанные иноагентами