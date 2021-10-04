Информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся поток газа – это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон

Ранее стало известно, что поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе по данным на 22:00 мск составлял более 200 тысяч кубометров в час. Ранее прокачка газа полностью отсутствовала.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — сказал Макогон.

«Северный поток — 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее Венгрия и Россия заключили контракт о поставках в Венгрию в обход Украины 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд будет поступать из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.

В МИД Украины расценили это как недружественный шаг Венгрии.