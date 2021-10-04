Ранее стало известно, что поток газа через пункт «Берегово» на венгерско-украинской границе по данным на 22:00 мск составлял более 200 тысяч кубометров в час. Ранее прокачка газа полностью отсутствовала.
«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — сказал Макогон.
В пятницу, 1 октября, «Оператор ГТС Украины» заявил, что «Газпром» прекратил поставки газа в Венгрию через Украину, начав поставлять его по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию в рамках заключенных ранее договоренностей.
Ранее Венгрия и Россия заключили контракт о поставках в Венгрию в обход Украины 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, в том числе 3,5 млрд будет поступать из «Турецкого потока» через Сербию, 1 млрд — через Австрию.
В МИД Украины расценили это как недружественный шаг Венгрии.