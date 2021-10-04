Грузинские сотрудники полиции останавливали автомобиль, в котором въехал в страну экс-президент страны Михаил Саакашвили, однако не узнали его. Об этом 4 октября сообщила соратница Саакашвили, член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе в эфире «Мтавари»

«Досье Пандоры»: журналисты рассказали об офшорах Зеленского и «Квартала-95» © REUTERS, Jonathan Ernst

Также, по словам Херхеулидзе, к моменту ареста 1 октября Саакашвили уже четыре дня был в Грузии, а еще очень долго пересекал границу, о чем собирается позже рассказать своим сторонникам.

В пятницу, 1 октября, бывший президент объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был задержан в Тбилиси. Сначала в СМИ появлялась информация о том, что Саакашвили проник на территорию Грузии в холодильной установке автомобиля, перевозящего зелень, однако из слов Херхеулидзе следует, что ехал он на обычной легковушке.

К слову, не так давно Саакашвили публиковал у себя в соцсетях свое фото в маске, предлагаем вам самостоятельно оценить, сложно ли было его узнать.