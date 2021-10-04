В ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело полицейского. Второй сотрудник полиции находился рядом в бессознательном состоянии.
Как выяснилось позже, в ночь на 2 октября между правоохранителями и неизвестными подростками произошел конфликт в местном супермаркете АТБ.
На видео с камеры наблюдения видно, как молодые люди тянут одного из мужчин по полу, обшаривают его одежду, достают ремень из брюк и снимают его куртку.
Продавцы молча наблюдают за конфликтом, охрана также бездействует, происходящим поинтересовалась только одна покупательница.
С молодыми людьми в магазине также находилась девушка, которая позже рассказала, что полицейские сделали замечание ее друзьям.
Один из пострадавших, 30-летний капитан полиции Артур Ерохин, скончался на месте. У него осталась жена и двое детей. Второго пострадавшего доставили в больницу. У обоих полицейских были травмы головы.
О точных причинах конфликта пока ничего неизвестно. Двое подозреваемых в нападении на полицейских уже доставлены в отделение, еще двое разыскиваются.