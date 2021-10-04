Премьерный показ фильма «Офшор-95» об активах президента Украины Владимира Зеленского в Малой опере Киева пытались сорвать неизвестные. Об этом сообщил dialog.ua 3 октября

В день премьеры фильма-расследования «Офшор-95» о тайных зарубежных активах Зеленского и его окружения руководство Малой оперы заявило о проблемах с электричеством и отменило показ.

«Досье Пандоры»: журналисты рассказали об офшорах Зеленского и «Квартала-95» © REUTERS, Jonathan Ernst

Однако позднее администрация Малой оперы изменила решение и разрешила показать премьеру фильма-расследования.

В СБУ опровергли причастность к срыву показа фильма.

Фильм украинских журналистов «Офшор-95» — часть международного расследования об офшорных компаниях мировых лидеров «Досье Пандоры». В нем утверждается, что структуры «Квартала 95» Владимира Зеленского и братьев Шефиров помогали Игорю Коломойскому выводить из Украины деньги «ПриватБанка». Деньги были вложены в элитную недвижимость в Лондоне.