В день премьеры фильма-расследования «Офшор-95» о тайных зарубежных активах Зеленского и его окружения руководство Малой оперы заявило о проблемах с электричеством и отменило показ.
По словам директора, ему позвонил человек, который представился «начальником» СБУ и пригрозил последствиями.
Однако позднее администрация Малой оперы изменила решение и разрешила показать премьеру фильма-расследования.
В СБУ опровергли причастность к срыву показа фильма.
Фильм украинских журналистов «Офшор-95» — часть международного расследования об офшорных компаниях мировых лидеров «Досье Пандоры». В нем утверждается, что структуры «Квартала 95» Владимира Зеленского и братьев Шефиров помогали Игорю Коломойскому выводить из Украины деньги «ПриватБанка». Деньги были вложены в элитную недвижимость в Лондоне.