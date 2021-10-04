Украинские журналисты подключились к международному расследованию под названием «Досье Пандоры». Более 600 журналистов из 117 стран получили информацию благодаря утечке офшорных данных из Панамы, Кипра, Монако, Британских Виргинских островов и т.д.
По данным расследования, Зеленский и люди из его окружения могут быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Согласно документам, в 2012 году члены «Квартала-95» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов… То есть номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе», — говорится в фильме.
Всего были раскрыты тайные офшорные компании 35 мировых лидеров, в том числе президентов и премьер-министров. Среди них король Иордании и королева Великобритании, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр.