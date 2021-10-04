В России уже произведен целый ряд транспортных средств на водородном топливе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал научный журналист, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» Института проблем химической физики РАН Алексей Паевский

Ранее сообщалось, что на Сахалине будет построен первый в России водородный кластер. Планируется выработка и последующая продажа топлива в Японию и Корею. В кластере будут отработаны все водородные технологии, включая создание техники на водородном топливе. Как заявил Паевский, в "Российских железных дорогах" пристально следят за водородной тематикой.

Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт также отметил, что в России уже производятся многие виды техники на водороде.

«У нас очень много разных разработок. Активно развивается рынок водородных беспилотников. Мы производим беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на водороде…в России был создан четвертый в мире самолет на водороде…сразу два наших производителя представили четыре тяжелых автомобиля на водороде. Два автобуса от «Камаза» и «ГАЗа», «ГАЗ» представил еще водородную маршрутку, небольшой автобус, и «Камаз» представил рефрижератор на водороде», — рассказал эксперт.

В заключение Паевский отметил, что в России уже существует первая водородная заправочная станция — она находится в городе Черноголовка.

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