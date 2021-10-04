Ранее сообщалось, что на Сахалине будет построен первый в России водородный кластер. Планируется выработка и последующая продажа топлива в Японию и Корею. В кластере будут отработаны все водородные технологии, включая создание техники на водородном топливе. Как заявил Паевский, в "Российских железных дорогах" пристально следят за водородной тематикой.
«"Российские железные дороги"…очень активно думают и двигаются в этом направлении. Вот сейчас будут тестировать водородную электричку или, как ее еще называют, водородный рельсовый автобус. В РЖД рассматривают варианты и тягового локомотива на водороде, и маневрового локомотива», — сказал собеседник издания.
Эксперт также отметил, что в России уже производятся многие виды техники на водороде.
«У нас очень много разных разработок. Активно развивается рынок водородных беспилотников. Мы производим беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на водороде…в России был создан четвертый в мире самолет на водороде…сразу два наших производителя представили четыре тяжелых автомобиля на водороде. Два автобуса от «Камаза» и «ГАЗа», «ГАЗ» представил еще водородную маршрутку, небольшой автобус, и «Камаз» представил рефрижератор на водороде», — рассказал эксперт.
В заключение Паевский отметил, что в России уже существует первая водородная заправочная станция — она находится в городе Черноголовка.
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