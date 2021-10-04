Евроатлантическую направленность будут сохранять немногие страны, в которых процветают русофобские тенденции, в то время как в ведущих государствах союза будет накапливаться все больше разногласий, считает эксперт.
«Мне кажется, что на усилении «евроатлантических» связей будут настаивать прибалтийские республики, Польша, Румыния, а в некоторой мере также Чехия и Швеция, где в последнее время проявляются русофобские тенденции… Причем настаивать они будут вне зависимости от стоимости таких связей. Для постсоветских и постсоциалистических стран основой менталитета и политики, — да и вообще существования, — является намеренная враждебность по отношению к России.
В странах Западной Европы, по мнению собеседника издания, начнет преобладать прагматизм. Германии, Франция и Италия начнут понимать, что американцы бросят любого из своих так называемых союзников, заключает Чарнецки.
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