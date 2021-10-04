Среднесрочные последствия создания «англосаксонского» блока AUKUS (Великобритания, США, Австралия) могут привести к еще большему разладу в Евросоюзе, вплоть до угрозы его распада, рассказал в интервью Украина.ру политический философ Радослав Чарнецки

Евроатлантическую направленность будут сохранять немногие страны, в которых процветают русофобские тенденции, в то время как в ведущих государствах союза будет накапливаться все больше разногласий, считает эксперт.

Злобин: Альянсу AUKUS пока далеко до полноценной работы © РИА Новости, Нина Зотина

В странах Западной Европы, по мнению собеседника издания, начнет преобладать прагматизм. Германии, Франция и Италия начнут понимать, что американцы бросят любого из своих так называемых союзников, заключает Чарнецки.

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