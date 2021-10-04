В США много десятилетий говорят о неизбежности глобализации, которая сотрет различия между нациями, однако политическая динамика современного мира показывает обратное. О будущем геополитической карты мира рассказал польский эксперт, политический философ Радослав Чарнецки в интервью Украина.ру

Королевство доллара и империя США рушатся, и мир движется к нескольким геополитическим центрам. Собеседник издания указал, что такими мегацентрами могут стать Европейский союз, AUKUS, или дуополия Китая и России.

«Глобализм и эгоизм будут сменять друг друга» — эксперт о будущем США после пандемии © CC0, Pixabay

Глобализация будет происходить на нескольких уровнях, причем без участия государств-гегемонов, подчеркнул эксперт. Их роль на себя возьмут гиперкапиталы и мегакорпорации, считает Чарнецки.

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