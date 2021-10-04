Королевство доллара и империя США рушатся, и мир движется к нескольким геополитическим центрам. Собеседник издания указал, что такими мегацентрами могут стать Европейский союз, AUKUS, или дуополия Китая и России.
«Так что глобализация будет продолжаться, хотя и действительно секторально. Возрождения национальных государств, национальной культуры по образцам XIX или XX века не произойдет: всё уже слишком смешано и подвижно, а интернет, скорость и диапазон межличностного общения в глобальном масштабе не допустят такого поворота событий», — рассказал Чарнецки.
Глобализация будет происходить на нескольких уровнях, причем без участия государств-гегемонов, подчеркнул эксперт. Их роль на себя возьмут гиперкапиталы и мегакорпорации, считает Чарнецки.
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