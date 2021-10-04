О создании трехстороннего партнерства Великобритании, США и Австралии AUKUS было объявлено 16 сентября. Польский политический философ Радослав Чарнецки считает, что новый союз обозначил отказ Америки от приоритета евроатлантизма. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт рассказал, что заключение нового союза связано с переносом центров американской цивилизации на западное побережье Америки – в штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон. Именно там, по мнению Чарнецки, находится экономическое и инновационное сердце современного мира.

Злобин: Альянсу AUKUS пока далеко до полноценной работы © РИА Новости, Нина Зотина Барака Обамы. Конечно, в то время они были очень завуалированы, но послание было заметно», – говорит Чарнецки.

AUKUS — это последний «нож в спину» Западной Европы, говорит эксперт. Чарнецки считает, что в одном случае развития событий в Европе больше не будет места англосаксам, в другом — Европа будет раболепно заискивать перед США, которые переориентировались на Тихоокеанский регион.

Полностью интервью можно прочитать здесь.