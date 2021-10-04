Эксперт рассказал, что заключение нового союза связано с переносом центров американской цивилизации на западное побережье Америки – в штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон. Именно там, по мнению Чарнецки, находится экономическое и инновационное сердце современного мира.
«Ясно, что США окончательно и однозначно отказываются от приоритета евроатлантизма, перенося основной фокус своей деятельности в Тихоокеанский регион… Собственно, подобный сдвиг американской политики можно было прочитать в высказываниях ее ведущих представителей уже давно – по крайней мере, с начала первого президентства Барака Обамы. Конечно, в то время они были очень завуалированы, но послание было заметно», – говорит Чарнецки.
AUKUS — это последний «нож в спину» Западной Европы, говорит эксперт. Чарнецки считает, что в одном случае развития событий в Европе больше не будет места англосаксам, в другом — Европа будет раболепно заискивать перед США, которые переориентировались на Тихоокеанский регион.
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