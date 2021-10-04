Украина как субъектное государство должна рассматривать собственные действия с точки зрения интересов своих граждан. Однако политическая близорукость Киева привела к неудачам как во внешней политике, так и в сфере энергетики, рассказал в интервью Украина.ру украинский эксперт Валентин Землянский

Украинская газотранспортная система получила «железобетонные» гарантии транзита российского газа до 2024 года, а Германия назначила в Киев спецпредставителя по энергетическим вопросам. Однако властям Украины не удалось использовать предоставленную Берлином возможность для модернизации ГТС.

Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт подчеркнул, что киевские власти действуют не в интересах собственных граждан, собственной промышленности, которым необходимы доступные энергоресурсы. Землянский напомнил, что не было создано даже плана модернизации ГТС Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.