Украинская газотранспортная система получила «железобетонные» гарантии транзита российского газа до 2024 года, а Германия назначила в Киев спецпредставителя по энергетическим вопросам. Однако властям Украины не удалось использовать предоставленную Берлином возможность для модернизации ГТС.
«Поскольку мы сейчас говорим об украинской газотранспортной системе, мы понимаем, что мы были в повестке дня, нас обсуждали, и по нам приняли решение, за реализацию которого отвечает Германия. Приезд Меркель означало то, что, ребята, есть план действий — давайте двигаться по этому плану… Украинская дипломатия не скрывая рассматривала Меркель как хромую утку, еще до ее визита в Киев… Политическая близорукость», — сказал Землянский.
Эксперт подчеркнул, что киевские власти действуют не в интересах собственных граждан, собственной промышленности, которым необходимы доступные энергоресурсы. Землянский напомнил, что не было создано даже плана модернизации ГТС Украины.
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