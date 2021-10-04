Украинская газотранспортная система получила «железобетонные» гарантии транзита российского газа до 2024 года, а Германия назначила в Киев спецпредставителя по энергетическим вопросам. Однако властям Украины не удалось использовать предоставленную Берлином возможность для модернизации ГТС.

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© РИА Новости, Нина Зотина
«Поскольку мы сейчас говорим об украинской газотранспортной системе, мы понимаем, что мы были в повестке дня, нас обсуждали, и по нам приняли решение, за реализацию которого отвечает Германия. Приезд Меркель означало то, что, ребята, есть план действий давайте двигаться по этому плану… Украинская дипломатия не скрывая рассматривала Меркель как хромую утку, еще до ее визита в Киев… Политическая близорукость», сказал Землянский.

Эксперт подчеркнул, что киевские власти действуют не в интересах собственных граждан, собственной промышленности, которым необходимы доступные энергоресурсы. Землянский напомнил, что не было создано даже плана модернизации ГТС Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.