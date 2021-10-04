Российско-турецкие отношения принято описывать термином «конкурентное сотрудничество». В рамках конкуренции с Россией Турция проявляет повышенный интерес к крымским татарам, Северному Кавказу и Поволжью. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов

Жители Татарстана или Карачаево-Черкесии не повернутся к Анкаре благодаря турецким фондам, заявляет эксперт. Маркедонов считает, что люди из тюркских регионов России, занятые в силовых структурах и бизнесе, не готовы к тому, чтобы стать турецкоподданными.

Маркедонов сказал, хочет ли Турция «забрать» у России Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Басаева воевали и дагестанцы, и чеченцы», — сказал Маркедонов.

Собеседник издания отметил, что для противодействия турецкой «мягкой силе» России следует более активно развивать собственный проект по построению гражданской нации.

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