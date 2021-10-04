Жители Татарстана или Карачаево-Черкесии не повернутся к Анкаре благодаря турецким фондам, заявляет эксперт. Маркедонов считает, что люди из тюркских регионов России, занятые в силовых структурах и бизнесе, не готовы к тому, чтобы стать турецкоподданными.
«Я бы не стал относиться к народам Северного Кавказа или Поволжья как к какому-то стаду, которое может по щелчку пальцев перепрограммироваться. Масса людей с Северного Кавказа каждый день борется с терроризмом, гораздо в большей степени, чем это делают люди в Москве… Говорить о том, что люди на Кавказе какие-то там другие, как минимум странно…У нас часто забывают, что с бандами Басаева воевали и дагестанцы, и чеченцы», — сказал Маркедонов.
Собеседник издания отметил, что для противодействия турецкой «мягкой силе» России следует более активно развивать собственный проект по построению гражданской нации.
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