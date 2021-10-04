Собеседник издания, ссылаясь на собственную статью, сказал, что результаты Второй Карабахской войны очень неопределенны. Маркедонов заявляет, что в этой войне Россия в определенной степени потеряла реноме, но также усилила свои позиции.
«Тот, кто ищет фактор ослабления [РФ], скажет, что стратегический союзник России Армения проиграла там с треском. Это определенным образом нарушает реноме России. Другой человек скажет, что раньше там не было российских военных, а теперь там российская миротворческая миссия, а не российско-турецкая. Россия является страной, к которой апеллируют и Ереван, и Баку», – подчеркнул эксперт.
В то же время Маркедонов опровергает мнение о том, что исключительную роль в победе Азербайджана играла Турция. По его словам, в Карабахе погибали в основном азербайджанские солдаты, и оперативные решения принимались азербайджанскими офицерами. В зоне конфликта присутствовали в основном турецкие советники, использовались турецкие беспилотники, заявил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.