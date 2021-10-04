Результатом войны в Карабахе является неоднозначная ситуация. В ней можно усмотреть как плюсы, так и минусы для России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов

Собеседник издания, ссылаясь на собственную статью, сказал, что результаты Второй Карабахской войны очень неопределенны. Маркедонов заявляет, что в этой войне Россия в определенной степени потеряла реноме, но также усилила свои позиции.

Политолог рассказал, как Турция сможет управлять Украиной © CC0, Pixabay

В то же время Маркедонов опровергает мнение о том, что исключительную роль в победе Азербайджана играла Турция. По его словам, в Карабахе погибали в основном азербайджанские солдаты, и оперативные решения принимались азербайджанскими офицерами. В зоне конфликта присутствовали в основном турецкие советники, использовались турецкие беспилотники, заявил эксперт.

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