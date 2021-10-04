Турция создает совместный центр не для того, чтобы помогать Вооруженным силам Украины беспилотниками. На самом деле, это типичный пример промышленного шпионажа, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Украина.ру на Youtube Ищенко рассказал, чем закончится история с задержанием в Праге Александра Франчетти