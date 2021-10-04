Турки лишь дурят голову «патриотически» настроенным украинцам, подчеркивает собеседник издания.
«Это просто обертка. На самом деле, Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения…Посмотрите на Великобританию. Пока непонятно, где она будет создавать центр. Но очевидно, что ей важно не помогать Украине, а вести техническую разведку против Крыма, против вооруженных сил РФ и демонстрировать, что она становится великой державой», – заявил Евсеев.
Собеседник издания также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет территориальные претензии к Украине, которые могут быть выдвинуты в любой момент, в частности претензии к украинскому побережью Черного моря.
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