Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал контракт Венгрии с «Газпромом» «ударом в спину» и пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе». Официальный Будапешт, в свою очередь, отреагировал на выпад Кулебы, заявив, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Венгрии.
Собеседник Украина.ру напомнил, что «Турецкий поток» изначально создавался с перспективой снабжения газом ряда европейских стран.
«Я не специалист в международной политике, но мне кажется, что реакция, мягко говоря, не соответствует степени события, которое произошло, причем с теми эпитетами, которыми его наградили. Это, по мнению украинского руководства, был удар, чуть ли не предательство со стороны Венгрии…В российской газете «Коммерсант» два года назад была опубликована план-схема [«Турецкого потока»]. На этой план-схеме было очень четко показано, где будет проходить продолжение еще строящегося «Турецкого потока», через какие страны, какие объемы газа будут поставляться…», – сказал Землянский.
Эксперт также отметил, что после запуска «Турецкого потока» никакой официальной реакции от Украины не последовало. Таким образом, Землянский делает вывод, что выпады Киева в сторону Будапешта — явление чисто политическое, и к экономическим вопросам отношения не имеет.
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