Реакция Киева на контракт Венгрии и «Газпрома» по поставкам газа в обход Украины, мягко говоря, неуместна. Планы продления «Турецкого потока» в Центральную Европу были известны еще два года назад, рассказал украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский в интервью Украина.ру

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал контракт Венгрии с «Газпромом» «ударом в спину» и пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе». Официальный Будапешт, в свою очередь, отреагировал на выпад Кулебы, заявив, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Собеседник Украина.ру напомнил, что «Турецкий поток» изначально создавался с перспективой снабжения газом ряда европейских стран.

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

Эксперт также отметил, что после запуска «Турецкого потока» никакой официальной реакции от Украины не последовало. Таким образом, Землянский делает вывод, что выпады Киева в сторону Будапешта — явление чисто политическое, и к экономическим вопросам отношения не имеет.

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