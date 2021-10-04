Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал контракт Венгрии с «Газпромом» «ударом в спину» и пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе». Официальный Будапешт, в свою очередь, отреагировал на выпад Кулебы, заявив, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Собеседник Украина.ру напомнил, что «Турецкий поток» изначально создавался с перспективой снабжения газом ряда европейских стран.

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ
Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ
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«Я не специалист в международной политике, но мне кажется, что реакция, мягко говоря, не соответствует степени события, которое произошло, причем с теми эпитетами, которыми его наградили. Это, по мнению украинского руководства, был удар, чуть ли не предательство со стороны Венгрии…В российской газете «Коммерсант» два года назад была опубликована план-схема [«Турецкого потока»]. На этой план-схеме было очень четко показано, где будет проходить продолжение еще строящегося «Турецкого потока», через какие страны, какие объемы газа будут поставляться…», сказал Землянский.

Эксперт также отметил, что после запуска «Турецкого потока» никакой официальной реакции от Украины не последовало. Таким образом, Землянский делает вывод, что выпады Киева в сторону Будапешта — явление чисто политическое, и к экономическим вопросам отношения не имеет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.