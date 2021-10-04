Коллапса на европейском энергорынке не случится, и поставки по «Северному потоку - 2» осуществятся даже до завершения процесса сертификации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский

Во время технических испытаний газопровода через «Северный поток — 2» прокачают значительный объем газа, что поможет европейскому рынку энергоресурсов, считает эксперт.

Эксперт: Запуск «Северного потока-2» не сильно снизит цены на газ в Европе © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос о сроках сертификации газопровода, эксперт заявил, что этот процесс связан с ростом цен на газ. По его словам, все, кто принимал участие в «Северном потоке — 2», не высказывают никакого недовольства тем, что газопровод пока не введен в действие.

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