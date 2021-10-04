Во время технических испытаний газопровода через «Северный поток — 2» прокачают значительный объем газа, что поможет европейскому рынку энергоресурсов, считает эксперт.

Эксперт: Запуск «Северного потока-2» не сильно снизит цены на газ в Европе
Эксперт: Запуск «Северного потока-2» не сильно снизит цены на газ в Европе
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
«А еще есть такая уловка с «Северным потоком2»: в процессе сертификации, а это технические испытания газопровода, при которых нет никаких ограничений относительно загруженности газопровода, и объемов, которые будут прокачаны, и времени, сколько это будет происходить. Поэтому вполне возможно, что дополнительные ресурсы газа в виде технической проверки поступят как минимум на рынок Германии, соответственно, стабилизирует ситуацию в Европейском Союзе», — рассказал Землянский.

Отвечая на вопрос о сроках сертификации газопровода, эксперт заявил, что этот процесс связан с ростом цен на газ. По его словам, все, кто принимал участие в «Северном потоке — 2», не высказывают никакого недовольства тем, что газопровод пока не введен в действие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.