Во время технических испытаний газопровода через «Северный поток — 2» прокачают значительный объем газа, что поможет европейскому рынку энергоресурсов, считает эксперт.
«А еще есть такая уловка с «Северным потоком – 2»: в процессе сертификации, а это технические испытания газопровода, при которых нет никаких ограничений относительно загруженности газопровода, и объемов, которые будут прокачаны, и времени, сколько это будет происходить. Поэтому вполне возможно, что дополнительные ресурсы газа в виде технической проверки поступят как минимум на рынок Германии, соответственно, стабилизирует ситуацию в Европейском Союзе», — рассказал Землянский.
Отвечая на вопрос о сроках сертификации газопровода, эксперт заявил, что этот процесс связан с ростом цен на газ. По его словам, все, кто принимал участие в «Северном потоке — 2», не высказывают никакого недовольства тем, что газопровод пока не введен в действие.
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