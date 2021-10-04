Эксперт заявил, что украинский вопрос не был в повестке ни одной из крупных партий, а объем германской финансовой помощи Украине вряд ли увеличится.
«Мне кажется, им совершенно плевать на Украину. Проблематика о том, что там происходит, на этих выборах — это никак вообще не поднималось. Кстати говоря… Вопрос об отношениях с Украиной нигде в первых строчках вообще не фигурировал. Для германского обывателя этот вопрос находится на далекой периферии. Будет ли Германия выделять больше или меньше денег…Вряд ли будет больше, потому что все переживают достаточно непростые времена», — заявил Михеев.
Эксперт добавил, что новое правительство Германии может предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине лишь в рамках Нормандского формата. Если же кресло министра иностранных дел достанется германским «зеленым», то конструктивного настроя от Берлина можно и не дождаться, заключает Михеев.
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