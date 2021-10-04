Украинский фактор никак не повлиял на парламентские выборы в Германии. Для немецкого избирателя на первом месте находятся экономика и социальная политика, а также вопросы мигрантов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политик и политолог Сергей Михеев

Эксперт заявил, что украинский вопрос не был в повестке ни одной из крупных партий, а объем германской финансовой помощи Украине вряд ли увеличится.

Россия - Германия: сотрудничество после обновления. Что ждет Украину? © AP, Michael Probst

Эксперт добавил, что новое правительство Германии может предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине лишь в рамках Нормандского формата. Если же кресло министра иностранных дел достанется германским «зеленым», то конструктивного настроя от Берлина можно и не дождаться, заключает Михеев.

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