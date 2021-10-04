Протурецкое лобби активно склоняет Москву к стратегическому союзу с Анкарой. Однако такой сценарий - утопия, и деньги, потраченные на турецких курортах, работают против России, считает политолог Сергей Михеев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Нужно постепенно прекратить подкармливать турецкую экономику в свете недружественных шагов Анкары, заявил эксперт. Турция помогала террористам на Северном Кавказе, а сегодня не меняет своей недружественной позиции по Крыму, подчеркивает Михеев.

Маркедонов сказал, хочет ли Турция «забрать» у России Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Турция получает слишком много от сотрудничества с Россией, но не проявляет ответной вежливости. Сложившуюся ситуацию эксперт считает неестественной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.