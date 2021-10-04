Нужно постепенно прекратить подкармливать турецкую экономику в свете недружественных шагов Анкары, заявил эксперт. Турция помогала террористам на Северном Кавказе, а сегодня не меняет своей недружественной позиции по Крыму, подчеркивает Михеев.
«Сейчас многие забыли, но, например, во время активной фазы войны в Чечне и на Северном Кавказе, было огромное количество фактов вмешательства турецких спецслужб и турецких военных в события на Кавказе. Там вылавливали шпионов, они напрямую помогали сепаратистам и террористам. Они помогали вести войну против России. А наши лохи, что называется, ездили туда за шмотками, налаживали турпотоки. То есть на наши же деньги они помогали убивать наших же солдат», — сказал эксперт.
Турция получает слишком много от сотрудничества с Россией, но не проявляет ответной вежливости. Сложившуюся ситуацию эксперт считает неестественной.
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