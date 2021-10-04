Вероятные составы правящей коалиции в Германии — «Зеленые» с христианскими демократами (ХДС/ХСС) или социал-демократы (СДПГ), свободные демократы и «Зеленые», считает Михеев.
Эксперт добавил, что оба из вероятных претендентов на пост канцлера выступают за диалог с Россией.
«В Германии процесс формирования коалиции может затянуться на несколько месяцев. Пока эти месяцы идут, канцлером Германии будет оставаться Меркель. Пока и Олаф Шольц (СДПГ), и Армин Лашет (ХДС/ХСС), то есть, оба претендента на пост канцлера той и другой партии, выступают за диалог с Россией…От СДПГ были канцлеры Вилли Брандт, Шредер тот же самый, с которым было довольно активное сотрудничество, и по газу тоже. Пока серьезных проблем ни тот ни другой канцлер нам не сулят», — сказал Михеев.
Несмотря на то, что российско-германские отношения не идеальны, эксперт не усмотрел для них катастрофических изменений. Каждая из возможных коалиций будет продолжать диалог с Москвой, считает Михеев. «Зеленые» будут «как-то гадить», но не смогут определять политику Германии в отношении России, подчеркнул эксперт.
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