Пока в Германии идет процесс формирования правящей коалиции, Ангела Меркель будет исполнять обязанности канцлера. О том, как в это время будет складываться ситуация на германской политической арене рассказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

Вероятные составы правящей коалиции в Германии — «Зеленые» с христианскими демократами (ХДС/ХСС) или социал-демократы (СДПГ), свободные демократы и «Зеленые», считает Михеев.

Эксперт добавил, что оба из вероятных претендентов на пост канцлера выступают за диалог с Россией.

Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Германия поддерживает Россию © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк Меркель. Пока и Олаф Шольц (СДПГ), и Армин Лашет (ХДС/ХСС), то есть, оба претендента на пост канцлера той и другой партии, выступают за диалог с Россией…От СДПГ были канцлеры Вилли Брандт, Шредер тот же самый, с которым было довольно активное сотрудничество, и по газу тоже. Пока серьезных проблем ни тот ни другой канцлер нам не сулят», — сказал Михеев.

Несмотря на то, что российско-германские отношения не идеальны, эксперт не усмотрел для них катастрофических изменений. Каждая из возможных коалиций будет продолжать диалог с Москвой, считает Михеев. «Зеленые» будут «как-то гадить», но не смогут определять политику Германии в отношении России, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.