Немецкие «Зеленые» считаются партией с антироссийской повесткой. Однако голосование немецкого избирателя за эту партию никакого отношения к России и «Северному потоку - 2» не имеет, рассказал в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

Развитие «зеленого» движения в Европе — тенденция западного мира и попытка мирового правящего класса запудрить мозги псевдолевыми настроениями, считает эксперт. Михеев объяснил, что избиратель «Зеленых» в Германии не задумывался об отношениях с Россией.

Американист объяснил, что будет с США, «СП-2» и Германией, когда к власти придут «зеленые» © РИА Новости, Нина Зотина - 2" или к России вообще не имеет, тем более, к Украине…К этому же относится шурум-бурум насчет глобального потепления и все, что с этим связано, и всякие такие новомодные течения, типа зоозащитников, и прочее. К России, к "Северному потоку — 2" это не имеет никакого отношения», — рассказывает Михеев.

По его словам, вопрос об отношениях с Россией был в повестке дня всех крупных немецких партий, но на Украину в Германии всем «плевать». Отношения с Украиной для немецкого обывателя находятся на далекой периферии, добавил Михеев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.