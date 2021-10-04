Российские власти всерьез взялись за развитие водородной энергетики. На Сахалине планируется построить кластер водородных производств. Об этом в интервью Украина.ру рассказал научный журналист, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» Института проблем химической физики РАН Алексей Паевский

Компании «КамАЗ» и «Росатом» вместе с властями Дальнего Востока и Сахалинской области договорились о постройке водородного кластера. Планируется создание и использование транспорта на водороде, включая поезда, а также продажа сжиженного топлива в Корею и Японию.

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«Как раз Сахалинский проект подходит для масштабирования на всю Россию таких отработанных технологий, как водородные поезда. РЖД сейчас много работает в сфере водородного транспорта… Сахалин — хорошая тестовая площадка, разные участки которой могут масштабироваться в разных местах страны», — заявил Паевский.

В заключение эксперт перечислил пилотные российские проекты — два автобуса на водороде от КамАЗа и ГАЗа, лимузин AURUS, поезд и одноместный самолет, использующие водородное топливо.

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