Компании «КамАЗ» и «Росатом» вместе с властями Дальнего Востока и Сахалинской области договорились о постройке водородного кластера. Планируется создание и использование транспорта на водороде, включая поезда, а также продажа сжиженного топлива в Корею и Японию.
Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем проект может быть масштабирован на всю страну.
«Как раз Сахалинский проект подходит для масштабирования на всю Россию таких отработанных технологий, как водородные поезда. РЖД сейчас много работает в сфере водородного транспорта… Сахалин — хорошая тестовая площадка, разные участки которой могут масштабироваться в разных местах страны», — заявил Паевский.
В заключение эксперт перечислил пилотные российские проекты — два автобуса на водороде от КамАЗа и ГАЗа, лимузин AURUS, поезд и одноместный самолет, использующие водородное топливо.
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