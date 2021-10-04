России нужны люди, но мигрант мигранту - рознь. Многие жители Украины ассоциируют себя с русскими, и поэтому являются наиболее желательной категорией мигрантов для России, рассказала в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер

Диаспоры граждан среднеазиатских и кавказских республик «варятся в своем соку», создавая внутренние структуры и с трудом встраиваясь в общество. В то же время украинские мигранты квалифицированны и образованны, не имеют языкового барьера и не чувствуют себя чужими в России.

Эксперт рассказала, какие мигранты получили наибольшие льготы в России © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Украинской диаспоры, которая противопоставляла бы себя российскому обществу – нет, подчеркивает Шеслер. Этот факт лишь подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ, заключает эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.