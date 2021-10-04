Диаспоры граждан среднеазиатских и кавказских республик «варятся в своем соку», создавая внутренние структуры и с трудом встраиваясь в общество. В то же время украинские мигранты квалифицированны и образованны, не имеют языкового барьера и не чувствуют себя чужими в России.
«Сейчас проблемы с легализацией для тех, кто уже находится в России, во многом сняты. Есть масса возможностей – подать на РВП, на вид на жительство как носитель русского языка, если вы с Донбасса – то можно подать сразу на гражданство, как только получаете легальный статус на территории России… Можно сказать только, что Россия проявила к украинцам гуманность и мягкость», — говорит эксперт.
Украинской диаспоры, которая противопоставляла бы себя российскому обществу – нет, подчеркивает Шеслер. Этот факт лишь подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ, заключает эксперт.
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