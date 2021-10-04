Америка не намерена вкладывать в Украину и доли тех средств, которые были потрачены на Афганистан. Вашингтонские политики ограничатся символическими подачками на имитацию военной борьбы с Россией, считает эксперт.
В то же время, если США начнут проигрывать в противостоянии с Китаем, Украину ждет незавидная участь, подчеркивает Мединский.
«Надежда только на то, что Китай сможет достойно конкурировать со Штатами, и его не задавят… Если он действительно сможет перехватить экономическое лидерство, и США придется сворачивать ряд своих проектов для того, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас, у России появится шанс вернуть Украину в свою орбиту. Без поддержки США…все это схлопнется и России, возможно, вместе с Евросоюзом, придется спасать страну от гуманитарной катастрофы. Но пока что до этого далеко и от Украины тут ничего не зависит», – заявил эксперт.
В заключение Мединский сказал, что даже при «афганском» сценарии никто из власть имущих на Украине не будет иметь контроля над ситуацией. По его словам, они будут бежать из страны на «Боинге», цепляясь за шасси.
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