Украина интересна Америке только как источник сырья – урана, плодородных земель. После полного уничтожения высокотехнологичной промышленности и без поддержки США Киев окажется на грани гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский

США не будут вкладывать большие деньги в Украину - блогер

В то же время, если США начнут проигрывать в противостоянии с Китаем, Украину ждет незавидная участь, подчеркивает Мединский.

«Надежда только на то, что Китай сможет достойно конкурировать со Штатами, и его не задавят… Если он действительно сможет перехватить экономическое лидерство, и США придется сворачивать ряд своих проектов для того, чтобы сохранить то, что у них есть сейчас, у России появится шанс вернуть Украину в свою орбиту. Без поддержки США…все это схлопнется и России, возможно, вместе с Евросоюзом, придется спасать страну от гуманитарной катастрофы. Но пока что до этого далеко и от Украины тут ничего не зависит», – заявил эксперт.

В заключение Мединский сказал, что даже при «афганском» сценарии никто из власть имущих на Украине не будет иметь контроля над ситуацией. По его словам, они будут бежать из страны на «Боинге», цепляясь за шасси.

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