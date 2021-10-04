Наукоемкие предприятия Украины находятся на грани вымирания, а образованный людской ресурс страны сокращается. Об этом в интервью Украина.ру рассказал один из лидеров харьковского «Антимайдана», эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский

Отвечая на вопрос о том, смогут ли народные республики юго-востока Украины обеспечить себя ресурсами, Александровский заявил, что такой сценарий возможен, однако основные фонды предприятий сильно изношены, промышленность энергоемка, и существуют большие долги по заработной плате.

Собеседник издания также пояснил, как власть киевского режима привела к нынешнему положению дел в стране.

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

По мнению эксперта, единственный путь к сохранению украинской промышленности — это выход на рынки Евразийского экономического союза.

Александровский объясняет, что заинтересованным западным игрокам нужна лишь простая рабочая сила украинцев, украинская промышленная продукция на западных рынках неконкурентоспособна.

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