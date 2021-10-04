Отвечая на вопрос о том, смогут ли народные республики юго-востока Украины обеспечить себя ресурсами, Александровский заявил, что такой сценарий возможен, однако основные фонды предприятий сильно изношены, промышленность энергоемка, и существуют большие долги по заработной плате.
Собеседник издания также пояснил, как власть киевского режима привела к нынешнему положению дел в стране.
«Хочу, чтобы меня услышали и правильно поняли: та экономическая модель, которую вам навязали после 2014 года, привела экономику к краю пропасти… Начиная с 2014 года начался массовый отток рабочей силы из Украины. И в первую очередь уезжали инженеры, технологи, проектировщики, специалисты по монтажным и пусконаладочным работам. И кем их теперь сможет заменить украинская промышленность?… В современных реалиях найти на Украине хорошо оплачиваемую работу молодому специалисту практически невозможно», – сказал Александровский.
По мнению эксперта, единственный путь к сохранению украинской промышленности — это выход на рынки Евразийского экономического союза.
Александровский объясняет, что заинтересованным западным игрокам нужна лишь простая рабочая сила украинцев, украинская промышленная продукция на западных рынках неконкурентоспособна.
Полностью интервью можно прочитать здесь.