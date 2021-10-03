Россиянам стоит раскрыть глаза и сравнить свою жизнь с «благополучной» Европой, написал испанский журналист Марк Мархинедас в своей статье для газеты El Periodico по итогам сравнения цен на электроэнергию в РФ и Испании

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — указал он.

Со ссылкой на данные портала GlobalPetrolPrices он отмечает, что в России киловатт электроэнергии для домохозяйств обходится в $0,064, а в Испании — $0,223.

Владельцы квартиры в Москве площадью 70 кв. м платят за электричество в среднем 1700 рублей в месяц (менее €20), пишет журналист.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», — пишет он.

Он привел цитаты из своей беседы с московским адвокатом Татьяной, регулярно посещающей европейские страны, но не стремящейся там жить.

«Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», — сказала она журналисту.

Мархинедас подтверждает: эта статья расходов в ЕС намного более ощутима, чем в России.

Всемирный банк раскритиковал понижение Киевом тарифов на электричество © president.gov.ua

Отметим, Украина входит в тройку стран с самыми низкими ценами на электричество, уступая только Казахстану и России.

При этом до госпереворота 2014 года стоимость электроэнергии для украинских бытовых потребителей выросла в 4,5 раза.

При этом государство задолжало почти $1 млрд производителям «зеленой» электроэнергии в 2020 году из-за ее высокой стоимости.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с американской компанией Westinghouse о закупке их реакторов вместо российских.

Как отмечают эксперты, по себестоимости киловатта американские реакторы значительно дороже российских.

Целый ряд факторов говорит о том, что электричество на Украине будет только дорожать.

Дело не только в галопирующих ценах на газ. Отказываясь от сотрудничества с Россией, Киев лишает себя дешевых энергоносителей и ядерных технологий, что приведет лишь ко все ускоряющемуся обнищанию граждан.