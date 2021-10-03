«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — указал он.
Со ссылкой на данные портала GlobalPetrolPrices он отмечает, что в России киловатт электроэнергии для домохозяйств обходится в $0,064, а в Испании — $0,223.
Владельцы квартиры в Москве площадью 70 кв. м платят за электричество в среднем 1700 рублей в месяц (менее €20), пишет журналист.
«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», — пишет он.
Он привел цитаты из своей беседы с московским адвокатом Татьяной, регулярно посещающей европейские страны, но не стремящейся там жить.
«Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», — сказала она журналисту.
Мархинедас подтверждает: эта статья расходов в ЕС намного более ощутима, чем в России.
Кроме того, он был очень впечатлен размахом праздничной иллюминации в Москве и других крупных российских городах.
Отметим, Украина входит в тройку стран с самыми низкими ценами на электричество, уступая только Казахстану и России.
При этом до госпереворота 2014 года стоимость электроэнергии для украинских бытовых потребителей выросла в 4,5 раза.
При этом государство задолжало почти $1 млрд производителям «зеленой» электроэнергии в 2020 году из-за ее высокой стоимости.
Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с американской компанией Westinghouse о закупке их реакторов вместо российских.
Как отмечают эксперты, по себестоимости киловатта американские реакторы значительно дороже российских.
Целый ряд факторов говорит о том, что электричество на Украине будет только дорожать.
Дело не только в галопирующих ценах на газ. Отказываясь от сотрудничества с Россией, Киев лишает себя дешевых энергоносителей и ядерных технологий, что приведет лишь ко все ускоряющемуся обнищанию граждан.