Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Тягнибок лидер неонацисткой партии «Свобода», в эфире местного «4 канала» обвинил Венгрию в развязывании Второй мировой войны

Соответствующее заявление он сделал в связи с подписанием Будапештом контракта с «Газпромом» на поставку в Венгрию российского газа в обход Украины.

«Вторая мировая война началась не в сентябре месяце нападением на Польшу, а Карпатская Украина 15 марта в 1939 году, когда гитлеровские войска и венгры, их союзники, уничтожили государство Карпатская Украина, пришли фактически к нам», — заявил неонацист.

«Свобода»: путь вниз. Националисты Тягнибока теряют поддержку © РИА Новости, Константин Вечорек / Перейти в фотобанк

В этом Тягнибок обвинил украинские спецслужбы и аналитиков, которые не предоставили главе государства соответствующие прогнозы.

Также он назвал дипломатическим поражением договоренности Германии и США по «Северному потоку — 2», согласно которым США отказались от попыток остановить строительство трубопровода.

Партия Тягнибока «Свобода» изначально содержала в названии словосочетание «социал-националистическая», фактически копия национал-социалистической партии Гитлера.

Позднее от этой характеристики в партии отказались, однако суть политической силы осталась той же. Партия Тягнибока на последних парламентских выборах входила в коалицию с другой неонацистской партией — «Национальный корпус» «белого вождя» Андрея Билецкого — однако объединение не смогло набрать 5% голосов и пройти в Раду.