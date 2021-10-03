Военные расходы Российской Федерации в 2022 году превысят 3,5 трлн руб, сообщает РБК 3 октября со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022-2024 годы

СБУ установила причастность замминистра обороны Украины к хищению $1,3 млн при выполнении гособоронзаказа © Facebook, Гітлянська Олена

На экономику страны в 2022 году будет потрачено 3,46 трлн руб, а на социальную сферу — 5,8 трлн.

В 2021 году расходы бюджета на экономику составляли 3,6 трлн руб, а на оборону — 3,4 трлн руб.

Ранее сообщалось, что дебиторская задолженность министерства обороны России в 2020 году составила в 2020 году более 477,4 млрд руб или 70% от общей суммы просроченной дебиторской задолженности всех российских ведомств по авансовым платежам.

Основными причинами образования просроченной дебиторской задолженности назывались невыполнение исполнителями государственного оборонного заказа своих обязательств в сроки, установленные контрактами, продление сроков проведения опытной эксплуатации и государственных испытаний, неготовность объектов инфраструктуры для ввода в эксплуатацию поставленных изделий и другие.