Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем Германского единства, сообщила пресс-служба Кремля 3 октября

Путин в поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что интересам народов РФ и ФРГ отвечало бы конструктивное сотрудничество в различных областях.

«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — сказал Путин.

«Заплатить за ошибки». О чем говорили Путин и Эрдоган © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Меркель ранее объявила, что завершает свою политическую карьеру. Одними из последних ее действий на посту стали визиты в Россию и США. В Вашингтоне Меркель подписала меморандум, согласно которому США не пытаются больше препятствовать постройке газопровода «Северный поток — 2».