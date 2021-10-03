Путин в поздравительной телеграмме выразил уверенность в том, что интересам народов РФ и ФРГ отвечало бы конструктивное сотрудничество в различных областях.
«Объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами», — сказал Путин.
В Германии прошли выборы в Бундестаг, по итогам которых в скором времени будет избран новый канцлер.
Меркель ранее объявила, что завершает свою политическую карьеру. Одними из последних ее действий на посту стали визиты в Россию и США. В Вашингтоне Меркель подписала меморандум, согласно которому США не пытаются больше препятствовать постройке газопровода «Северный поток — 2».