По его данным, 2 октября в результате перестрелок с ополченцами один украинский военный погиб, еще один был ранен.
За последние сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) четыре раза обстреляли районы трех населенных пунктов Донецкой народной республики, рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении поселков Красный Партизан под Ясиноватой, Луганское к северо-востоку от Горловки, села Коминтерново на юге республики. Всего было выпущено 58 боеприпасов.
В ЛНР рассказали об обстреле поселка Калиново из 120-мм минометов 2 октября. За день до этого ВФУ четырежды обстреляли территорию ЛНР.