За первый день действия указа главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного интенсивность боёв в Донбассе резко возросла, сообщило издание sm.news

По его данным, 2 октября в результате перестрелок с ополченцами один украинский военный погиб, еще один был ранен.

«Это все Сурков». Ходаковский о том, почему ДНР/ЛНР так и не заняли границы областей © предоставлено Александром Ходаковским

Огонь велся из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении поселков Красный Партизан под Ясиноватой, Луганское к северо-востоку от Горловки, села Коминтерново на юге республики. Всего было выпущено 58 боеприпасов.

В ЛНР рассказали об обстреле поселка Калиново из 120-мм минометов 2 октября. За день до этого ВФУ четырежды обстреляли территорию ЛНР.