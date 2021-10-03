«Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле», — приводит агентство слова дипломата.
Митрофанова отметила, что в данный момент эти вопросы пока не рассматриваются, так как в стране техническое правительство.
С 1 октября вступили в силу новые контракты Венгрии и «Газпрома» о поставке 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию по «Балканскому потоку» и 1 млрд в год через Австрию.
Киевский режим крайне резко отреагировал на решение Будапешта и предупредил, что будет жаловаться в Еврокомиссию.