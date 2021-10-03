Болгария вслед за Венгрией может подписать долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, если болгарские власти будут придерживаться прагматичного подхода и им хватит политической воли, сказала посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью РИА Новости

«Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле», — приводит агентство слова дипломата.

В атмосфере газа. Обзор политических событий на Украине 24-30 сентября 2021 года

С 1 октября вступили в силу новые контракты Венгрии и «Газпрома» о поставке 3,5 млрд кубометров газа в год через Сербию по «Балканскому потоку» и 1 млрд в год через Австрию.

Киевский режим крайне резко отреагировал на решение Будапешта и предупредил, что будет жаловаться в Еврокомиссию.