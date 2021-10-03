По состоянию на 1 октября на складах «Центрэнерго», единственной украинской государственной компании, обслуживающей теплоэлектростанции (ТЭС) было 2,5 тыс. тонн угля, тогда как согласно утвержденному графику этот объем должен быть в 11,4 раза больше - 710 тыс. тонн, сообщило министерство энергетики Украины

Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.

Из-за высоких цен на газ в Европе и Азии резко вырос мировой спрос и цены на уголь. ЕС активно загружает работой еще не закрытые угольные ТЭС, так как топить их углем становится все более накладно.

Парадоксы энергоперехода. Что происходит на Украине и над чем работают в России © flickr.com, Brussels Morning

В этих условиях закупки иностранного угля Киевом выглядят весьма проблематичными.

При этом Украина в последние годы отказывается финансировать работу своих собственных угольных шахт — забастовки горняков из-за задержек зарплаты стали обычным делом.

Более того, при финансовой поддержке Германии Украина запустила программу закрытия собственных угольных шахт.

Несмотря на это в «Центрэнерго» утверждают, что беспокоиться не о чем: иностранные поставщики, прежде всего Польша, США и Казахстан, обеспечат страну углем.