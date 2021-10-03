Годом ранее Украина из-за недостаточных запасов угля столкнулась с кризисом электроэнергетики, который удалось преодолеть лишь благодаря закупкам электричества в РФ и Белоруссии. После Верховная Рада запретила приобретать электроэнергию у России и РБ.
Из-за высоких цен на газ в Европе и Азии резко вырос мировой спрос и цены на уголь. ЕС активно загружает работой еще не закрытые угольные ТЭС, так как топить их углем становится все более накладно.
«Зеленая» энергетика оказалась неспособна заместить традиционные энергоносители.
В этих условиях закупки иностранного угля Киевом выглядят весьма проблематичными.
При этом Украина в последние годы отказывается финансировать работу своих собственных угольных шахт — забастовки горняков из-за задержек зарплаты стали обычным делом.
Более того, при финансовой поддержке Германии Украина запустила программу закрытия собственных угольных шахт.
Несмотря на это в «Центрэнерго» утверждают, что беспокоиться не о чем: иностранные поставщики, прежде всего Польша, США и Казахстан, обеспечат страну углем.