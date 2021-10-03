Украина приближается к началу отопительного сезона с 18,7 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, сообщила компания «Укртрансгаз» 1 октября

Низкие объемы газа в украинских хранилищах после допуска на рынок иностранных трейдеров, которые стали хранить там свое "голубое топливо", негативно влияют на рынки Европы, где и так установилась рекордная цена на газ.

Годом ранее запасы газа в украинских хранилищах к 1 октября находились на уровне 28,3 млрд кубометров.

В течение сентября 2021 в подземные газохранилища Украины поступило 0,7 млрд куб. м природного газа. Это в 3,4 раза меньше по сравнению с сентябрем 2020 года.

По состоянию на 1 октября 2021 иностранные заказчики услуг хранили в режиме «таможенный склад» (позволяет клиенту сохранять природный газ в хранилищах Украины до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин) 2,8 млрд куб. м газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

Несмотря на это и.о. генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома утверждает, что Украина готова к зиме.

Первого октября стоимость газа на европейских спотовых рынках достигала порядка 1200 долларов за тысячу кубометров.

Украина отказалась не только от прямых закупок российского газа, но и от долгосрочных контрактов с европейскими контрагентами, из-за чего вынуждена значительно переплачивать за энергоносители.

Как отмечал энергоэксперт Валентин Землянский, украинскому правительству придется изыскивать миллиарды гривен для того, чтобы компенсировать разницу между стоимостью импортного газа и тарифами для населения.

Собственная добыча газа на Украине есть, однако она не покрывает все нужды бытовых потребителей и теплокоммунэнерго.