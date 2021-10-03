У провала народного ополчения в Харькове есть множество причин. Об этом в интервью Украина.ру рассказал один из лидеров харьковского «Антимайдана» Александр Александровский

«Антимайдан» по версии Шария: как в Киеве «отбивали» улицу у националистов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Всех нас в первую очередь кинула бежавшая из Киева партноменклатура «Партии Регионов» во главе с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, что полностью деморализовало местную власть… Другой причиной стала пресловутая самоорганизация. Объясню: несмотря на общий моральный подъем, люди изначально не имели единой цели… Все попытки консолидировать усилия и прийти к общему знаменателю потерпели фиаско», — сказал эксперт.

Александровский не согласен с мнением о том, что харьковское движение было бесхребетным. В списке задержанных во время протестных движений харьковчан –более ста человек. Есть и жертвы режима – Артем Жудов и Алексей Шаров, застреленные «Азовом» на харьковской улице, напомнил эксперт.

Подводя итоги, Александровский заявил, что несистемная борьба харьковской оппозиции против системного киевского режима не оставляла протестующим никаких шансов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.