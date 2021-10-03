Галопирующий рост цен на энергоресурсы на европейском рынке не обойдет Украину, рассказал в интервью Украина.ру директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский

«Газпром» остановил поставку газа через Украину — оператор ГТС © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Однако собственной добычи газа Украине едва хватает на потребности бюджетников и населения. Украинская промышленность, и так находясь не в лучшем положении, будет под серьезной угрозой в результате роста цен, объяснил Землянский.

«Закрыт Одесский припортовый завод, уже есть проблемы у украинских химиков с точки зрения получения ресурса… Так что пройти мимо роста цен на газ Украине не получится. В данном случае тому же "Нафтогазу" на этот отопительный сезон надо докупить три миллиарда кубометров… этот отопительный сезон, я очень надеюсь, что мы все-таки пройдем без форс-мажоров, по краешку, между капельками… а вот что будет со следующим отопительным сезоном, честно вам скажу — боюсь прогнозировать…», — сказал эксперт.

Землянский подчеркнул, что киевские власти «вытаскивают» из «Оператора газотранспортной системы» деньги, предназначенные для ее модернизации, в связи с чем ГТС Украины становится неконкурентоспособной.

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