По словам эксперта, спекуляция и особенности европейского рынка стали причинами неконтролируемого роста цен на энергоресурсы. В то же время, Российской Федерации в сложившихся условиях остается лишь подсчитывать возросший доход, рассказал Землянский.
«Это спекулятивная составляющая. Тут может быть все, что угодно, то есть, энергетики на это смотрят с большим удивлением, подняв брови, а финансисты, госказначейство Российской Федерации подсчитывают барыши… Опять же, о первых звоночках — в Британии уже несколько десятков операторов под угрозой банкротства. И британская пресса пишет о том, что по факту выясняется, что это никакие не трейдеры, просто финансовые спекулянты… даже не финансовые спекулянты, а просто спекулянты, проходимцы. Непонятно чем занимались и собирали с населения деньги», — сказал эксперт.
Землянский пояснил, что нынешний кризис может разрастись до неопределенных масштабов — верхнего предела цены на энергоресурсы эксперт предсказать не берется.
Он спрогнозировал возможный сценарий — слом существующей либеральной системы, отказ от преследования интересов финансовых спекулянтов и третьего энергопакета ЕС.
Полностью интервью можно прочитать здесь.