В результате взрывного роста цен на газ британские трейдеры оказались под угрозой банкротства. О том, как европейский либеральный рынок обернулся против своих бенефициаров рассказал в интервью Украина.ру киевский эксперт по энергетике Валентин Землянский

По словам эксперта, спекуляция и особенности европейского рынка стали причинами неконтролируемого роста цен на энергоресурсы. В то же время, Российской Федерации в сложившихся условиях остается лишь подсчитывать возросший доход, рассказал Землянский.

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Землянский пояснил, что нынешний кризис может разрастись до неопределенных масштабов — верхнего предела цены на энергоресурсы эксперт предсказать не берется.

Он спрогнозировал возможный сценарий — слом существующей либеральной системы, отказ от преследования интересов финансовых спекулянтов и третьего энергопакета ЕС.

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