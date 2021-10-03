Киев упустил время, когда с «Газпромом» был заключен «железобетонный» контракт на транзит до 2024 года, и не использовал приобретенные средства для модернизации газотранспортной системы (ГТС), подчеркивает Землянский. По его мнению, после 2024 года, когда закончится действие контракта с «Газпромом», Украину ждет печальная участь.
«Мы же хотели либерализации рынка. То есть, если не произойдет изменение внешнеполитических приоритетов, я боюсь, что останется Украина у разбитого корыта. Наша газотранспортная система станет тем разбитым корытом из сказки Пушкина. Более того, встанет вопрос обеспечения собственных потребителей газом. Потому что газораспределение на Украине, и транзит газа — это строилось как единая система при Советском Союзе — одно не функционирует без другого», — сказал эксперт.
Землянский рассказал, что даже усилия западных дипломатов, представителей по энергетике и встречи на высшем уровне не сподвигли Украину на конструктивные действия.
Подводя итог, эксперт заявил, что перед Украиной встанет не вопрос сохранения транзита, а ситуация потери благ цивилизации на территории государства.
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