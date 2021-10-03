Украинские власти не составили даже плана эффективного функционирования своей газотранспортной системы, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по энергетике Валентин Землянский

Киев упустил время, когда с «Газпромом» был заключен «железобетонный» контракт на транзит до 2024 года, и не использовал приобретенные средства для модернизации газотранспортной системы (ГТС), подчеркивает Землянский. По его мнению, после 2024 года, когда закончится действие контракта с «Газпромом», Украину ждет печальная участь.

«Газпром» остановил поставку газа через Украину — оператор ГТС © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Землянский рассказал, что даже усилия западных дипломатов, представителей по энергетике и встречи на высшем уровне не сподвигли Украину на конструктивные действия.

Подводя итог, эксперт заявил, что перед Украиной встанет не вопрос сохранения транзита, а ситуация потери благ цивилизации на территории государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.