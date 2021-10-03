Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что украинская армия в Донбассе может открывать огонь по противнику без согласования с высшим руководством. О том, какие ответные меры примут военные ДНР и ЛНР рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Собеседник издания заявил, что у сил народного ополчения Донбасса имеются системы контрбатарейной борьбы и средства для нанесения ударов, а также хорошо организованная разведка.

Евсеев пояснил, каким образом войска Донбасса будут реагировать на открытие огня украинскими силовиками без приказов вышестоящего начальства.

Главком ВСУ снял все ограничения на огонь в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

В заключение Евсеев добавил, что если офицеры-националисты ВСУ воспримут слова Залужного буквально и начнут самовольно наносить удары по позициям ополчения, то «их жизнь не будет стоить и ломаного гроша».

Ранее сообщалось о поставках Украине израильской системы ПВО «Железный купол» и использовании Киевом турецких беспилотников Bayraktar в зоне конфликта. По мнению собеседника Украина.ру поставки данных видов вооружений не изменят баланса сил в зоне конфликта, но потребуют от России адекватной реакции для защиты своих граждан в Донбассе.

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