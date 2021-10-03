Собеседник издания заявил, что у сил народного ополчения Донбасса имеются системы контрбатарейной борьбы и средства для нанесения ударов, а также хорошо организованная разведка.
Евсеев пояснил, каким образом войска Донбасса будут реагировать на открытие огня украинскими силовиками без приказов вышестоящего начальства.
«Что касается принятия решений об открытии огня на низовом уровне, то это только будет увеличивать масштаб ответов со стороны ополченцев. На самом деле очень часто со стороны ВСУ наблюдается некое желание сымитировать активное нанесение удара, но самим в этом не участвовать, боясь ответа со стороны ополченцев», – рассказал эксперт.
В заключение Евсеев добавил, что если офицеры-националисты ВСУ воспримут слова Залужного буквально и начнут самовольно наносить удары по позициям ополчения, то «их жизнь не будет стоить и ломаного гроша».
Ранее сообщалось о поставках Украине израильской системы ПВО «Железный купол» и использовании Киевом турецких беспилотников Bayraktar в зоне конфликта. По мнению собеседника Украина.ру поставки данных видов вооружений не изменят баланса сил в зоне конфликта, но потребуют от России адекватной реакции для защиты своих граждан в Донбассе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.