Эксперт подчеркивает, что российский Черноморский флот, обладающий шестью подлодками, способен выполнять боевые задачи не только в Черном, но и в Средиземном море, в то время как Военно-морские силы (ВМС) Украины обладают единственным фрегатом «Гетман Сагайдачный», который находится в категории списания.
«Для того чтобы заменить (фрегат) было решено не строить не только линейку эсминцев, но и было решено переделать готовый на 18% эсминец во фрегат, чтобы у них был хоть один фрегат. Имеющиеся корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами», — рассказал эксперт о состоянии украинских ВМС.
Определенный вызов для России представляет строительство Великобританией для Украины ракетных катеров и террористические угрозы со стороны Киева, считает Евсеев. Однако Вооруженные силы РФ способны ликвидировать любую угрозу в регионе, заключает эксперт.
Ранее сообщалось, что на полигоне Опук в Крыму завершилось тактические учения полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, в то время как корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.
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