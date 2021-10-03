В Крыму развернута многокомпонентная группировка войск, способная обеспечить безопасность полуострова. О возможных вызовах российским войскам со стороны Украины рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Для того чтобы заменить (фрегат) было решено не строить не только линейку эсминцев, но и было решено переделать готовый на 18% эсминец во фрегат, чтобы у них был хоть один фрегат. Имеющиеся корветы тоже имеют крайне ограниченную боевую готовность, остальной флот представлен катерами», — рассказал эксперт о состоянии украинских ВМС.

Определенный вызов для России представляет строительство Великобританией для Украины ракетных катеров и террористические угрозы со стороны Киева, считает Евсеев. Однако Вооруженные силы РФ способны ликвидировать любую угрозу в регионе, заключает эксперт.

Ранее сообщалось, что на полигоне Опук в Крыму завершилось тактические учения полков Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, в то время как корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.

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