Ранее Верховная Рада приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре. Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Все разговоры о так называемой деолигархизации не подтверждаются, олигархи себя прекрасно чувствуют, они решают миллиардные вопросы, подчеркнул эксперт.
«В чем же их недовольство? Да у них такой власти не было никогда. Один из «решал» полгода назад смеялся, говорил: мы боялись, когда пришла эта вся «зеленая» поросль, что очень трудно будет решать вопросы. Раньше — пройди по всем фракциям, тем заплати, тем поддержи законопроект, в общем, договариваешься с людьми. А тут… Заносишь копеечные деньги, по предыдущим временам, и они бегут голосовать. Потому что голодные свадебные фотографы, собачьи парикмахеры и прочие», — категоричен Слободчук.
Что касается информации о том, что США якобы будут очищать Украину от олигархов, то этому нет никакого официального подтверждения, за исключением инсайдерской информации, добавил политолог.
Украинские граждане недовольны олигархами, но у них нет возможности выйти протестовать и заявить свои права, заключил собеседник издания.
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