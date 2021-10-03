Ферросплавные заводы Игоря Коломойского получают электроэнергию по сниженным тарифам. А те заводы, которые не входят в его бизнес-империю, платят по другим тарифам, более высоким. И таких примеров все больше и больше. Просто честная пресса об этом не говорит. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Братья Шефиры — это коммерческая сторона нынешней правящей группировки на Украине © скриншот

Все разговоры о так называемой деолигархизации не подтверждаются, олигархи себя прекрасно чувствуют, они решают миллиардные вопросы, подчеркнул эксперт.

«В чем же их недовольство? Да у них такой власти не было никогда. Один из «решал» полгода назад смеялся, говорил: мы боялись, когда пришла эта вся «зеленая» поросль, что очень трудно будет решать вопросы. Раньше — пройди по всем фракциям, тем заплати, тем поддержи законопроект, в общем, договариваешься с людьми. А тут… Заносишь копеечные деньги, по предыдущим временам, и они бегут голосовать. Потому что голодные свадебные фотографы, собачьи парикмахеры и прочие», — категоричен Слободчук.

Что касается информации о том, что США якобы будут очищать Украину от олигархов, то этому нет никакого официального подтверждения, за исключением инсайдерской информации, добавил политолог.

Украинские граждане недовольны олигархами, но у них нет возможности выйти протестовать и заявить свои права, заключил собеседник издания.

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