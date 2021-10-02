Корреспондент украинского издания «Страна» задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях, но тот молча прошел мимо, а саму журналистку оттеснила охрана, передает 2 октября Telegram-канал издания

СНБО ввел санкции против Деркача, Шария, Страны.ua и ряда СМИ и граждан России © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Юлия Корзун смогла задать вопрос Зеленскому: "Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?". Охрана жестко оттеснила нашего журналиста, и Зеленский пошёл дальше, на вопрос так и не ответив. Но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит», — говорится в посте.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе ввел санкции против главного редактора издания Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на заседании совета было принято решение о введении санкций против блогера Анатолия Шария.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.