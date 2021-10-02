Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна «Укроборонпром». Об этом 2 октября сообщили на сайте Верховной Рады

«Укроборонпром» необычным способом решил вывести на чистую воду своих сотрудников © Стрингер / Стрингер / Перейти в фотобанк

«Возвращен с подписью от президента», — говорится в карточке закона, опубликованной на сайте украинского парламента.

В самом концерне заявили, что закон позволит усилить обороноспособность страны, «структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома».

«Государственные и казенные предприятия-участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые в свою очередь объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины», — сказано на сайте «Укроборонпрома».

Согласно закону, госконцерн преобразуют в акционерное общество. В рамках трансформации создадут два крупных холдинга: «Оборонительные системы Украины», которые объединят 65 предприятий в шесть субхолдингов и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

В законе отмечается, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые не задействованы в выполнении оборонного госзаказа и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передавать Фонду государственного имущества для приватизации.

Госконцерн объединял более 100 предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях. Ранее заместитель гендиректора по трансформации Роман Бондар заявил, что «Укроборонпром» в рамках реформирования будет ликвидирован в течение двух лет.