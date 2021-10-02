Задержанный накануне в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России. Такую точку зрения высказал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает 2 октября РИА Новости

«Он гражданин Украины»: Офис Зеленского отреагировал на задержание Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, жителям 64 городов и районов предстоит выбрать мэров и депутатов. Ранее Кобахидзе заявлял, что Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну».

Накануне премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл «агрессией Саакашвили» события в Цхинвале в 2008 году, говоря об атаке на позиции миротворцев, в том числе российских. Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в 2017 году назвал действия бывшего главы грузинского государства и экс-губернатора Одесской области на Украине «плевком в лицо» украинского и грузинского народов, выразив недоумение, «как вы это терпите до сих пор». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя накануне ситуацию с возвращением экс-президента в Грузию после восьмилетнего перерыва, заявил журналистам, что «там, где Саакашвили, там — цирк».