Украинское сало полезно есть утром на завтрак, но людям с лишним весом его можно не больше чем пол спичечного коробка. Об этом рассказала украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская, передает 2 октября РИА Новости

Украинцам рассказали, как выбрать первоклассное сало © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Остальным, по ее словам, «можно и чуть больше, но тоже без излишеств».

Врач-диетолог утверждает, что сало — это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле — до 64%).

«Это жир, который практически не окисляется, а поскольку он входит в состав клеточных мембран, то они дольше остаются здоровыми, клетки и ткани, органы медленнее стареют и медленнее изнашиваются. Олеиновая кислота не влияет на содержание холестерина в крови, то есть имеет низкую атерогенность. Кроме того, этот жир выдерживает больше нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот», — заверила медик.

Кроме того, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), «поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала». Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.