Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 октября в своем Telegram припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому дела Виктора Медведчука и Анатолия Шария на фоне беспокойства лидера о задержании экс-главы Грузии и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили

Спикер грузинского парламента рассказал, как задержание Саакашвили повлияет на отношения Грузии и Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк заявила Захарова.

Официальный представитель добавила, что «свои подвиги обоняния не тревожат» и поставила в публикации хэштег «ЭтоДругое».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Позже грузинские СМИ опубликовали видео задержанного Саакашвили в наручниках.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен ситуацией с задержанием бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в Тбилиси и внимательно следит за этими событиями. По его словам, Киеву не очень нравится тон заявлений касательно возможного сценария развития событий.