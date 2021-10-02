Рекордный рост цен на газ и нефть разрушили прогнозы о скором исчезновении ископаемого топлива, а предложенного Америкой СПГ не хватает для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal в экспертном материале

Издание отмечает, что стоимость нефти на 28 сентября дошла до уровня 80 долларов за баррель, а стоимость газа на европейском рынке дошла до отметки в 1175 долларов. С заявлением выступила Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), предупреждая, что если не увеличить инвестиции в добычу нефти, цены могут взлететь еще выше.

The Wall Street Journal приводит причины рекордного роста цен – в Европе возникли проблемы с ветроэнергетикой, к спаду генерации привели также остановки атомных и угольных электростанций.

Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

Как результат — демократические штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси будут вынуждены сжигать нефть вместо газа в текущий отопительный сезон.

В статье отмечается, что ОПЕК и Россия могут компенсировать падение производства в США, но существуют риски еще большей нехватки энергоресурсов, если «зеленое лобби» будет успешно внедрять свою политику.

Развивающиеся страны не имеют возможности широко использовать «зеленую» энергетику, их индустриализация также приводит к росту цен на традиционные энергоресурсы, отмечает издание.

Цены на нефть к концу 2021 года прогнозируются на уровне 90 долларов за баррель, приводит данные Goldman Sachs.