Издание отмечает, что стоимость нефти на 28 сентября дошла до уровня 80 долларов за баррель, а стоимость газа на европейском рынке дошла до отметки в 1175 долларов. С заявлением выступила Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), предупреждая, что если не увеличить инвестиции в добычу нефти, цены могут взлететь еще выше.
The Wall Street Journal приводит причины рекордного роста цен – в Европе возникли проблемы с ветроэнергетикой, к спаду генерации привели также остановки атомных и угольных электростанций.
Одной из основных причин нынешнего роста цен издание называет политику либералов и «зеленых» на Западе. Так, энергокомпании США были вынуждены отказаться от постройки газового трубопровода из Пенсильвании в Нью-Джерси под давлением регуляторов, что привело к снижению инвестиций в местное сланцевое месторождение.
Как результат — демократические штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси будут вынуждены сжигать нефть вместо газа в текущий отопительный сезон.
В статье отмечается, что ОПЕК и Россия могут компенсировать падение производства в США, но существуют риски еще большей нехватки энергоресурсов, если «зеленое лобби» будет успешно внедрять свою политику.
Развивающиеся страны не имеют возможности широко использовать «зеленую» энергетику, их индустриализация также приводит к росту цен на традиционные энергоресурсы, отмечает издание.
Цены на нефть к концу 2021 года прогнозируются на уровне 90 долларов за баррель, приводит данные Goldman Sachs.